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Продажа арестованного имущества

Секция «Продажа арестованного имущества» предназначена для организации и проведения публичных торгов по реализации арестованного имущества ТУ Росимущества и специализированными организациями, оказывающими услуги по реализации арестованного имущества. Публичные торги проводятся в соответствии с законодательством РФ, в том числе ГК РФ, ФЗ № 229 от 02.10.2007 "Об исполнительном производстве", ФЗ № 102 от 16.07.1998 "Об ипотеке (залоге недвижимости)".

Среди реализуемых объектов можно выделить:

  • Жилую и коммерческую недвижимость, земельные участки;
  • Легковой транспорт;
  • Грузовой и коммерческий транспорт;
  • Специализированную технику.
Недвижимость

Интересуют объекты недвижимого имущества на выгодных условиях?

Примите участие в электронных торгах по продаже недвижимости на ЭТП ТЭК-Торг в секции «Продажа арестованного имущества»

 Легковой транспорт

Хотите приобрести автомобиль на выгодных условиях?

Участвуйте в аукционах по продаже автомобилей на ЭТП ТЭК-Торг в секции «Продажа арестованного имущества»

 Коммерческий и грузовой транспорт

Интересует коммерческий или грузовой транспорт?

Участвуйте в аукционах по продаже грузового и коммерческого транспорта на ЭТП ТЭК-Торг в секции «Продажа арестованного имущества»

 Спецтехника

Интересует спецтехника на выгодных условиях?

Участвуйте в аукционах по продаже специализированной техники на ЭТП ТЭК-Торг в секции «Продажа арестованного имущества»

Для того, чтобы принять участие в торгах, необходимо пройти 4 шага:

1
Получение электронной подписи
Электронная подпись необходима для осуществления юридически значимых действий на ЭТП.
Получить ЭП
или Проверить ЭП
2
Регистрация
Создание личного кабинета и регистрация в качестве пользователя ЭТП.
Зарегистрироваться

3

Выбор тарифа
Для подачи заявки на участие в процедуре необходимо выбрать и оплатить тарифный план.
Выбрать тариф
4
Участие в закупках
Для выбора интересующей Вас процедуры введите ее номер или наименование в строке поиска.
Участвовать в процедурах

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