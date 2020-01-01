Секция «Продажа арестованного имущества» предназначена для организации и проведения публичных торгов по реализации арестованного имущества ТУ Росимущества и специализированными организациями, оказывающими услуги по реализации арестованного имущества. Публичные торги проводятся в соответствии с законодательством РФ, в том числе ГК РФ, ФЗ № 229 от 02.10.2007 "Об исполнительном производстве", ФЗ № 102 от 16.07.1998 "Об ипотеке (залоге недвижимости)".

Среди реализуемых объектов можно выделить: